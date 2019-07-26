Госдума тайно вела переговоры с украинской партией "Слуга народа"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что российские парламентарии готовы сотрудничать с новым созывом Верховной Рады. По его словам, он даже готов совершить визит в Киев для проведения полномасштабных переговоров с украинской стороной.

Единственное, что сдерживает Слуцкого - это его нахождение в санкционных списках. Примечательно, что по словам Слуцкого некоторые из депутатов нового созыва Верховной Рады уже вышли на связь с ним и начинают совместную работу. Многие журналисты считают, что председатель комитета ГД по международным делам имел в виду членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Но оказалось, что Слуцкий подразумевал парламентариев из блока Зеленского. Более того, по словам российского депутата, с ним выходят на контакт и американские конгрессмены, которые хотят помочь Киеву преодолеть политический кризис.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели первые переговоры по телефону.

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