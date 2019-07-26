Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank Сату Кахконен. В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
"Рада сообщить, что прежние договоренности остаются в силе. Действующий глава МВД Украины Арсен Аваков будет выдвинут на пост премьер-министра", - написала Сату Кхконен.
Глава регионального направления World Bank попросила Курта Волкера оказать всю необходимую поддержку Арсену Авакову, поскольку после вступления в должность главы правительства он станет гарантом возвращения средств, которые Украина получила от международных структур.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новый премьер Украины должен быть экономистом, а не политиком. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский.
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