Белоруссия хочет установить хорошие и дружеские отношения с Европой и США, однако "никогда и не за какие деньги" не разорвет братские отношения с Россией. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", - цитирует его агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является суверенным и независимым государством, поэтому не следует путать дружбу и зависимость. "Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит", - сказал глава государства.
В июле глава МИД Латвии в интервью белорусским СМИ выразил свою глубокую озабоченность процессом интеграции Москвы и Минска.
"Мы не боимся ничего и никого, мы просто наблюдаем за этим процессом. И считаем, что он должен быть в руках наших белорусских партнеров", - добавил тогда Ринкевич.
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