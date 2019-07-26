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Источник Правда.Ру

Лукашенко пообещал не разрывать братские отношения с Россией

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Белоруссия хочет установить хорошие и дружеские отношения с Европой и США, однако "никогда и не за какие деньги" не разорвет братские отношения с Россией. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", - цитирует его агентство БелТА. 

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является суверенным и независимым государством, поэтому не следует путать дружбу и зависимость. "Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит", - сказал глава государства. 

В июле глава МИД Латвии в интервью белорусским СМИ выразил свою глубокую озабоченность процессом интеграции Москвы и Минска. 

"Мы не боимся ничего и никого, мы просто наблюдаем за этим процессом. И считаем, что он должен быть в руках наших белорусских партнеров", - добавил тогда Ринкевич. 

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Темы россия дружба лукашенко белоруссия
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