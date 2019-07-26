Владелец Nika Spirit хотел сэкономить на ремонте танкера

Владельцы Nika Spirit послали танкер в Измаил с целью сэкономить на ремонте и этим втянули Россию в новый дипломатический конфликт и подставили команду.

Об этом пишет Politonline. До получения имени NEYMA, под которым танкер перекрывал Керченский пролив, он назывался "Ленанефть" (LENANEFT 2070) с портом приписки в Таганроге и владельцем "Волго-Донское Судовое Агентство.

"Танкер направился в порт Измаил на плановый ремонт, он ничего не вез, и был без груза", — приводит Politonline cлова Фотия Эскизова, совладельца компании "Фос шипинг менеджмент", которую сейчас называют собственником судна. Ранее всплывало другое название компании-судовладельца — "Альтомар шиппинг", собственником которой является Сергей Шувалов. Он же — соучредитель "Фос шипинг менеджмент" и многих других различных ООО и ИП.

По словам политолога Михаила Синельникова-Оришака, "новый владелец, желая сэкономить, погнал свою собственность в украинский порт, так как там судоремонтные услуги дешевле".

К другому российскому судну Omskiy-103, ранее посетившему порт Измаил, украинские власти отнеслись совершенно равнодушно, указывает он. "Таким образом, конкретные интересы собственника подставляют государство, вынужденное теперь реагировать и "разгребать", — заключил Синельников-Оришак.

Сейчас танкер находится в Украине, члены экипажа отправлены в бессрочный отпуск, в офисе "Фос шипинг менеджмент" проводят обыски для выяснения цели отправления судна в украинский порт, а МИД России и посольство РФ в Киеве продолжают разбираться в ситуации.

Как сообщала "Правда.Ру", вернувшиеся моряки, рассказали, что с ними на захваченном судне обходились "нормально".

Сенатор Андрей Климов считает, что это была провокация "назначенцев Порошенко".