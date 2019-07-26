Нападавший на Порошенко каратель оказался россиянином

Напавший 25 июля на кортеж экс-президента Петра Порошенко каратель, оказался россиянином, завербовавшимся в полк «Азов».

Об этом сообщаетсайт hyser.com.ua. Никита Макеев записал видео, в котором объясняет, почему напал на Порошенко около здания Государственного бюро расследований ( ГБУ). Он пояснил, что «родом из Санкт-Петербурга и в 2014 году приехал воевать за независимость Украины». Своими действиями возле ГБУ он хотел "отомстить Поршенко за пять лет унижений", которые он "совершал в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругах бюрократического ада ".

Кроме этого Макеев недоволен тем, что купленные им бронежилеты, он с товарищами «просто и легко» прострелил на полигоне, Один из жилетов каратель захотел передать лично Петру Алексеевичу. " Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске и испытал его". Макеева охранники не пустили и он «сделал то, что сделал».

25 июля, после выхода экс-президента из здания Государственного бюро расследований, где он проходил допрос по одному из 11 возбужденных против него уголовных дел, на капот автомобиля Порошенко запрыгнул человек. Подбежали охранники и стащили мужчину из машины. Завязалась драка. Макеев применил газовый баллончик.

Участники полка "Азов" открыто декларируют нацистские, расистские и антисемитские взгляды. Заявление о фашистских и неонацистских взглядах участников полка было сделано в конгрессе США 10 июня 2015 года по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Йохо. В результате Соединенные Штаты отказали Украине в предоставлении ПЗРК и тренировочной помощи полк.