Украинский дипломат предложил ввести в Донбасс иностранных военных

Решить вооруженный конфликт в Донбассе можно лишь по "хорватскому сценарию" - с помощью иностранного военного контингента. Такое мнение высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

"Наверное, для Украины более правильный "хорватский сценарий", то есть сценарий привлечения миротворцев", - сказал он в интервью политологу Юрию Романенко.

По словам дипломата, подобный план действий предполагает ввод иностранных войск на территорию Луганской и Донецкой народных республик, а также разоружение народной милиции. Подобный шаг позволит быстро решить вопрос выборов в республиках.

Напомним, "хорватский сценарий" относится в событиям августа 1995 года, когда хорватская армия за 84 часа ликвидировала республику Сербская Краина. Военные захватили почти все находившиеся под контролем сербов территории. В результате операции были убиты несколько тысяч сербов, порядка 250 тысяч стали беженцами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что если Украина будет выполнять минские соглашения, то сможет вернуть себе Донбасс, однако, если Киев продолжить обвинять во всем Россию и мифическую "российскую агрессию", то Донецк и Луганск будут потеряны навсегда. Такое мнение высказал первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

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