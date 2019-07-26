Военные Южной Кореи нашли сходство ракет КНДР с "Искандерами"

Северокорейские ракеты малой дальности являются новым типом баллистических ракет, которые по своим техническим характеристикам похожи на российские комплексы "Искандер". К такому выводу пришли в Министерстве обороны Южной Кореи, уточняет агентство Yonhap.

По данным доклада Объединенного комитета начальников штабов, в четверг Северная Корея запустила со своей территории две ракеты, пролетевшие порядка 600 километров.

Напомним, накануне военное командование Южной Кореи заявило, что в с восточного побережья КНДР были выпущены две ракеты малой дальности. Руководство Северной Кореи назвало запуски "предупреждением, адресованным воинственным элементам" в Сеуле.

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, его страна "вынуждена непрерывно разрабатывать" новые системы вооружений из-за "потенциальных и прямых угроз" со стороны Южной Кореи.

В Белом доме назвали новые ракетные запуски частью переговорной стратегии КНДР. Американская сторона по-прежнему намерена вести переговоры по денуклеаризации.