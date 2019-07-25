В Китае приемную мать 118 детей приговорили к 20 годам тюрьмы

Женщину, которая использовала усыновленных детей для личного обогащения, приговорили к 20 года тюремного заключения. Первую девочку-сироту она усыновила в 1996 году. С тех пор она взяла на попечение 118 детей и основала собственный приют под названием "Деревня добра".

Народный суд города Уань признал ее виновной в в массовых собраниях, нарушении общественного порядка, подделке печатей компаний, вымогательстве, шантаже и мошенничестве. Виновную лишили всех политических прав на пять лет.

Помимо 20 лет тюремного заключения женщина должна будет выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов.

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