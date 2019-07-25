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Источник Правда.Ру

Турецкая больница сообщила о состоянии белорусского дипломата

Мир » Азия » Ближний Восток print

Раненому в Анкаре белорусскому дипломату Александру Поганшеву сделана операция, он переведет в отделение интенсивной терапии.

Об этом говорится в заявлении больницы Guven, где дипломату ночью была сделана операция.

«Господин Александр Поганшев был доставлен в отделение неотложной помощи нашей больницы в 19.34 24 июля 2019 года из-за огнестрельного ранения. Первые вмешательства были выполнены в нашей неотложной помощи, жизненно важные показатели были взяты под контроль и необходимые обследования завершены.  интенсивная терапия в отделении продолжается ", цитирует газета Hurriyet.  

Нападение на дипломата произошло накануне во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. По данным белорусского МИД, в него несколько раз выстрелил психически неуравновешенный местный житель, пули попали в грудь.  Ребенок не пострадал. Турецкие власти рассказали, что стрелявший - отставной военный, который потом покончил с собой.

Как сообщила газета Sozcu, причиной нападения стала бытовая ссора, которая якобы прроизошла в лифте перед самыми выстрелами. Губернатор Анкары Васип Сахин заявил, что инцидент не был «политическим». По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, никакого политического мотива не просматривается.

Как сообщала "Правда.Ру"  в декабре 2016 года в Турции был убит террористом российский посол Андрей Карлов. 

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Темы турция дипломат покушение белоруссия
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