Европейские АЭС останавливаются из-за жары

Французская компания Électricité de France была вынуждена остановить два реактора, чтобы уменьшить нагрузку на энергоблоки из-за повышенной температуры.

В ближайшее время выработку электростанций компании планируют уменьшить вдвое, поскольку температура воды в реках повысилась до рекордной отметки.

Из-за аномальной жары и массовой остановки реакторов стоимость электроэнергии повысились до максимальной отметки за последние пять месяцев. Компания Électricité de France проводит подготовительные работы, чтобы приспособить энергоблоки в условиях повышенной температуры.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Великобританию пришла аномальная жара. В Лондоне было жарче, чем в Риме и Афинах. Правда, чуть прохладнее, чем в Париже и Мадриде. Столбик термометра поднимался в районе аэропорта Хитроу до отметки 36,7 градуса.

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