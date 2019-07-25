Французская компания Électricité de France была вынуждена остановить два реактора, чтобы уменьшить нагрузку на энергоблоки из-за повышенной температуры.
В ближайшее время выработку электростанций компании планируют уменьшить вдвое, поскольку температура воды в реках повысилась до рекордной отметки.
Из-за аномальной жары и массовой остановки реакторов стоимость электроэнергии повысились до максимальной отметки за последние пять месяцев. Компания Électricité de France проводит подготовительные работы, чтобы приспособить энергоблоки в условиях повышенной температуры.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Великобританию пришла аномальная жара. В Лондоне было жарче, чем в Риме и Афинах. Правда, чуть прохладнее, чем в Париже и Мадриде. Столбик термометра поднимался в районе аэропорта Хитроу до отметки 36,7 градуса.
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