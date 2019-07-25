У Зеленского признали исторический союз с "независимым" Крымом

Советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев рассказал, что в украинскую конституцию может быть внесен новый пункт о "национальной автономии" Крымского полуострова. По его словам, Украина еще с XIX века сотрудничала с "независимым" Крымским ханством.

Потураев напомним, что Крымское ханство было ближайшим союзником Украины в освободительной войне Богдана Хмельницкого. Также советник президента опроверг заявления о том, что Крым - это турецкая колония. По его мнению, об этом заявляют только пропагандисты с целью оправдать "проглатывание" Крымского полуострова Россией.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что у Украины есть новый план по возвращению Крыма. Украина намерена сделать Крым настоящим островом. Соответствующие проектные работы в настоящее время ведет государственный институт "Укргидропроект".

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