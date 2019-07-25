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Трампа высмеяли за связь с Россией и игру в гольф

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Президент США Дональд Трамп выступил перед студенческий консервативной ассоциацией. Но его выступление проходило на фоне измененной президентской печати, где вместо оригинального американского орла был двуглавый "российский" орел. Об этом сообщил телеграм-канал "Россия в глобальной политике".

Также на президентской печати была связка клюшек для гольфа. Это была насмешка над тем, что Трамп слишком много играет в гольф, вместо занятий государственными делами. Примечательно, что виновные в злостной шутке над президентом не были найдены. Организаторы мероприятия опровергают свою вину и не могут объяснить, каким образом была изменена президентская печать.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как недавно предполагаемый кандидат в президенты США Джо Байден решил посоревноваться с Дональдом Трампом в отжиманиях от пола.

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Темы сша гольф шутка трамп россия
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