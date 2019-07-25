СМИ: признаки Третьей мировой войны видны налицо

Мировые СМИ распространяют информацию о трех признаках, которые могут свидетельствовать о скором наступлении Третьей мировой войны. Об этом говорят известные политики и эксперты.

Норвежская провидица Гунхильда Смелхус утверждает, что рост политической напряженности может свидетельствовать о скором начале глобального мирового конфликта, которого уже не миновать. Провидица, как и другие медиумы уже говорила, что Третья мировая война станет самым разрушительным конфликтом в истории человечества.

Смелхус назвала еще два признака, по которым можно определить скорое наступление мирового конфликта. Война накроет планету, когда люди откажутся от традиционных семейных ценностей и начнут заключать однополые браки. Третий признак - массовая миграция, которая приведет к росту агрессии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самых неизвестных предсказаниях про Третью мировую войну.

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