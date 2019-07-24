Пользователи социальных сетей сравнили президента Франции Эммануэля Макрона с монархом из-за новой фотографии профиля. Французский лидер сменил фотографии профиля во всех социальных сетях. На новой фотографии он предстает в профиль.
Многие пользователи заметили его схожесть с изображением римских императоров на монетах. Это породило множество шуток в комментариями под его публикациями. Один комментатор даже сравнил президента с последним королевским родом, чье изображение чеканилось на монетах - Бурбонами.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала большой аналитический материал, в котором подводились итоги первых ста дней президентства Эммануэля Макрона. "Утраченные иллюзии" - так называется один из самых известных романов Оноре де Бальзака. И этот заголовок вполне уместен для характеристики первых ста дней президентства Эммануэля Макрона, самого молодого в истории Пятой республики хозяина Елисейского дворца.
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