Москалькова: следователи не отпускали задержанных украинских моряков

Недавно украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что обратилась в российским МИД, чтобы согласовать изменение меры пресечения для задержанных украинских моряков. Денисова была готова поручиться за моряков, чтобы их отпустили из-под стражи.

Заявление своей украинской коллеги прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, следственные органы ФСБ еще не принимали решения об изменения меры пресечения украинским морякам, поэтому о достижении каких-либо договоренностей говорить рано.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что для проведения врачебной экспертизы над задержанными украинскими моряками могут привлечь независимых медиков. между украинскими и российскими врачами есть некоторые разногласия относительно состояния здоровья граждан Украины, которые находятся в российских местах лишения свободы. В качестве примера Москалькова привела дело Павла Гриба, которому российские медики не рекомендовали делать операцию. А украинские специалисты напротив, рекомендуют хирургическое вмешательство.

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