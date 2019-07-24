Потураев: Зеленский не пойдет на "размен Крыма на Донбасс"

Владимир Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот, заявил советник главы Украины по политическим вопросам Никита Потураев.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют (украинские) паспорта, как бы рискованно это ни было", - сказал Потураев в эфире телеканала ATR.

Петр Порошенко заявил ранее в интервью интернет-изданию "Главком", что Зеленский способен на это. То есть, что новая украинская власть может «разменять» Крым на решение ситуации в Донбассе, то есть признать полуостров территорией России в обмен на ее невмешательство в конфликт.

Потураев ранее призывал «рубить головы и сажать на кол» жителей Донбасса. Кроме того, по его мнению, жители Донецкой и Луганской Народных Республик слишком много хотят и требуют - и федерализацию, и русский язык и ставят множество условий. ДНР и ЛНР могут свои «хотелки» оставить при себе, сказал Потураев.

Перед этим он предложил переименовать русский язык в «российский», а саму Россию, по его словам, следует называть «Московией».

Источник фото: Novorossinform.org