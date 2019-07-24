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Источник Правда.Ру

Лидера "Океана Эльзы" уличили в выступлениях перед олигархами из России

Мир » Бывший СССР » Украина print

Солист украинский группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в 2015 году выступал на закрытом концерте российского бизнесмена Александра Мечетина, владельца компании Beluga Group. 

Как уточняет издание "Страна.ua", информацию о выступлении Вакарчука перед российской публикой опубликовал юрист Андрей Портнов. 

"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов", - написал он на своей странице в Facebook. 

Портнов уточнил, вход на мероприятие стоит несколько тысяч долларов. Сам музыкант со сцены заявил, что рад тому, что поклонники из России могут слушать его музыку, несмотря на все запреты. 

Информация о выступлении Вакарчука появилась на фоне его недавнего заявления о том, что отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны в законе.

"Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят", - сказал музыкант. 

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Темы россия украина олигархи вакарчук выступление
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