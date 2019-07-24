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Концерт Григория Лепса в Юрмале поссорил латвийских министров

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс был раскритикован в правительстве после того, как тот посетил концерт российского певца Григория Лепса.

Об этом пишет Delfi. lv. Министр юстиции Янис Борданс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшом заявил, что покупка билета в первый ряд на концерт певца из России чиновником такого уровня — это "унижение латвийского государства".

"Лепса нужно было включить в "черный список" в Латвии, как ранее это было сделано в Литве", поскольку он, что является приближенным к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам - добавил глава Минюста.

Минфин США обвиняет Григория Лепса (Лепсверидзе) с мафиозной структурой "Братский круг", созданной на постсоветском пространстве и действующей в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками. Сам Григорий Лепс отрицает обвинения.

Глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ответственность по включению кого-либо в "черные списки" лежит на плечах его коллеги из МВД — Сандрисе Гиргенсе. Однако тот утверждает, что никаких плохих новостей о Григории Лепсе от органов безопасности не получал.

Как сообщала "Правда.Ру" допустить на песенный конкурс "Евровидение-2017" всех артистов из России, и даже тех, кто включен Киевом в "черный список", потребовал от Украины Европейский вещательный союз.

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Темы латвия григорий лепс
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