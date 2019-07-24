Генсека СЕ раскритиковали за двусмысленное поздравление Зеленского

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных парламентских выборах, поставив под сомнение суверенитет страны.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять - это путь к суверенному украинскому государству", - написал он на своей странице в Twitter.

Высказывание Ягланда уже вызвало критику со стороны Киева. По словам заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, генсек специально поставил под сомнение суверенитет страны.

"Он подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу "дает в штангу", когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету". В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он "оговорился". Генсек - это не стажер", - написал дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, выборы в украинский парламент прошли 21 июля. По результатам обработки 95% протоколов, партия "Слуга народа" сохраняет свое лидерство, набирая 43,13% голосов избирателей.