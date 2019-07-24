Второй вертолет со спецназом отправлен МВД Украины в регионы

Спецназ МВД Украины переброшен на вертолете в город Покровск (Красноармейск) Донецкой области для купирования недовольства граждан, которые выявили нарушения при подсчете голосов после голосования на парламентских выборах.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Украины. Избирательная комиссия № 50 из-за беспорядков прекратила подсчет голосов. Протестующие установили палатки, а также начали зажигать шины. По данным ЦИК в округе подсчитано 95 % бюллетеней. Лидирует выдвиженец Оппозиционного блока Руслан Требушкин.

На втором месте с разрывом менее процента — городской голова Доброполья Сергей Аксенов. Замыкает тройку лидеров выдвиженка "Слуги народа" Татьяна Романцова.

Ранее полиция направила вертолет со спецназовцами в Житомирскую область в город Коростень округ №64, где депутат националист, экс-глава парламентского комитета по Национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский проиграл выборы. У Пашинского 17,62% голосов. В то время как у кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачева 28,74%, а у самовыдвиженца Владимира Арешонкова — 26,51%.

Центральная избирательная комиссия находится в заключительной стадии обработки бюллетеней для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте ЦИК. После обработки 92,65% протоколов голоса распределяются следующим образом: "Слуга народа" — 43,12%," Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13,03%," Батькивщина" — 8,18%, "Европейская солидарность" — 8,14%, "Голос" — 5,87%.

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