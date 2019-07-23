Жительнице Великобритании доставили письмо, которому 112 лет

Жительница Великобритании получила письмо, адресованное женщине, жившей в ее доме более века назад. Королевская почта доставила ей конверт, который был отправлен еще в декабре 1907 года. Женщина удивилась такому событию и решила разыскать родственников адресата.

Британская Королевская почта имеет статус самой надежной почтовой службы в мире, поскольку она работает с 1516 года. Служба была создана на основе королевской канцелярии, которая осуществляла доставку важных государственных документов.

Представители Королевской почтовой службы опровергают факт, что письмо было отправлено в 1907 году. По их мнению, служба не могла допустить такой ошибки, поэтому письмо, скорее всего, было отправлено недавно.