В Белоруссии ввели уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс республики. Поправки предусматривают наказание до пяти лет тюрьмы за публичное оправдание нацизма. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Изменения затронули 130 статью Уголовного кодекса. Теперь лишение свободы сроком до пяти лет грозит за "умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды", а также за "умышленные действия по реабилитации нацизма".

Поправки также внесены в 328 статью, которая предусматривает уголовное наказание за незаконный оборот наркотиков. Максимальное наказание по этой статье снижено на два года. Подобная корректировка позволит судам избирательно подходить к назначению наказания за преступления, связанные с оборотом наркотиков, подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что республика за 70 лет так и не оправилась от последствий Великой Отечественной войны. По его словам, именно поэтому Западу следует быть "аккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой".