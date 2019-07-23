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Немецкие СМИ напуганы сближением России и Украины

Мир print

Немецкая газета Die Welt утверждает, что после досрочных выборов в Верховную Раду Украины Европа может столкнуться с серьезными проблемами. Издание считает, что высокая поддержка партии "Слуга народа" Владимира Зеленского может означать желание украинцев восстановить отношение с Россией.

Если восстановление отношений России и Украины все-таки произойдет, то Украина станет "большой проблемой для Европы", - считают аналитики газеты. Также аналитики считают, что действующий президент Владимир Зеленский смог получить поддержку избирателей только потому, что население страна было недовольно политической элитой.

Die Welt ссылается на то, что украинцы устали от войны в Донбассе, и чтобы не потерять поддержку народа Владимир Зеленский может сделать конкретные шаги для урегулирования конфликта.

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Темы die welt европа россия украина зеленский верховная рада
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