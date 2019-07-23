Жители Европы не считают россиян европейцами из-за связи с монголами

Китайское издание Baijiahao рассказало о том, почему жители Европы не считают россиян европейцами. По мнению издания, европейцы свысока относятся к жителям России, поскольку вспоминают их родство с монголами.

Китайские аналитики утверждают, что несмотря на то, что Золотая Орда завоевала большую часть русских земель, браки русских с монголами встречались очень редко, чего недостаточно для смешения народов. Но почему-то в Европе зародилось мнение, что русские полностью смешались с монголами. В Европе даже зародилась поговорка "поскреби русского - найдешь татарина".

В Китае считают, что одна из причин, почему европейцы и русские разделились - разные ответвления христианской религии. Если европейцы преимущественно исповедуют католицизм, то россияне - православие.