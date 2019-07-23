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Источник Правда.Ру

Иммиграционная служба США сможет депортировать мигрантов без суда

Мир » Северная Америка » США и Канада print

В Белом доме заявили о грядущем расширении полномочий иммиграционной службы. По новым правилам, мигрантов, которые не смогут доказать, что находились в США непрерывно в течение двух лет, будут депортировать без суда. 

Как уточняет телеканал BBC, раньше депортировать без решения суда могли только тех, кого задержали недалеко от границы, а также тех, кто находился в США меньше двух недель. 

В свою очередь правозащитная группа Американского союза гражданских свобод намерена оспорить поправки в суде. В администрации президента Дональда Трампа подчеркивают, что изменения в законодательстве станут "необходимым ответом на продолжающийся иммиграционный кризис". 

Напомним, в США ведется активная борьба с нелегальной иммиграцией. По официальным оценкам, в стране находятся более 13 миллионов мигрантов, которые попали в США через границу с Мексикой. 

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих планах ужесточить правила депортации мигрантов. Жесткий контроль над миграцией станет ключевым элементом предвыборной кампании Трампа на грядущие президентские выборы, считают многие эксперты. 

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Темы суд сша мигранты депортация
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