Иммиграционная служба США сможет депортировать мигрантов без суда

В Белом доме заявили о грядущем расширении полномочий иммиграционной службы. По новым правилам, мигрантов, которые не смогут доказать, что находились в США непрерывно в течение двух лет, будут депортировать без суда.

Как уточняет телеканал BBC, раньше депортировать без решения суда могли только тех, кого задержали недалеко от границы, а также тех, кто находился в США меньше двух недель.

В свою очередь правозащитная группа Американского союза гражданских свобод намерена оспорить поправки в суде. В администрации президента Дональда Трампа подчеркивают, что изменения в законодательстве станут "необходимым ответом на продолжающийся иммиграционный кризис".

Напомним, в США ведется активная борьба с нелегальной иммиграцией. По официальным оценкам, в стране находятся более 13 миллионов мигрантов, которые попали в США через границу с Мексикой.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих планах ужесточить правила депортации мигрантов. Жесткий контроль над миграцией станет ключевым элементом предвыборной кампании Трампа на грядущие президентские выборы, считают многие эксперты.