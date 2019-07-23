Борис Джонсон одержал победу на выборах главы Консервативной партии

Консервативная партия Великобритании определилась с новым руководителем. Им стал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Главным оппонентом Джонсона был действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Голосование проходило в закрытом формате. Бюллетени рассылали членам партии по почте. Борис Джонсон станет премьер-министром страны после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Борис Джонсон признался в употреблении героина. Журналисты спросили его, принимал ли он наркотики, и политик рассказал, что делал это когда ему было 19 лет. Затем его спросили, принимал ли он наркотические вещества с того времени. Джонсон ответил, что с 19-летнего возраста больше не экспериментировал с наркотиками. Примечательно, что аналогичный вопрос Джонсону задавали на пресс-конференции днем ранее - 13 июня, однако тогда политик проигнорировал его.

Читайте также:

Джонсон назвал слова Путина о либерализме "колоссальным вздором"