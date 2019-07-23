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Источник Правда.Ру

Трамп не сможет помочь американскому рэперу в Стокгольме

Мир print

Известного американского рэпера ASAP Rocky арестовали в Стокгольме за драку. Несмотря на популярность, исполнителю грозит 6 лет лишения тюрьмы за избиение двух молодых людей.

Рэпер попытался оправдаться и выложил в интернет видеозапись начала инцидента. Из видео следует, что двое молодых людей спровоцировали конфликт агрессивным поведением. Рэп-исполнитель пытался уйти от конфликта.

За ASAP Rocky вступился госсекретарь США Майк Помпео, а также президент США Дональд Трамп. Американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, который заверил американского лидера, что шведские полицейские справедливо обращаются с задержанным гражданином США Ракимом Майерсом (настоящее имя рэпера).

Трамп сообщил своему шведскому коллеге, что ASAP Rocky не является опасным человеком и предложил выступить личным гарантом его залога.

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Темы сша рэп трамп asap rocky стокгольм
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