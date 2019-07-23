Замеры на заводе в Кривом Роге показали высокий радиационный фон

На украинском металлургическом предприятии ArcelorMittal в городе Кривой Рог допущены грубые нарушения по соблюдению норм радиационной безопасности, из-за чего существует угроза жизни и здоровью сотрудникам комбината.

Об этом сообщает «Лига.Бизнес». Замеры возле машины для бесперебойного литья якобы показали радиационный фон в виде 4,4 мкЗв, что является значительным превышением допустимых норм (0,27-0,34 мкЗв).

Данные СБУ показывают, что оборудование было запущено без надлежащих разрешений госорганов уполномоченных осуществлять радиационный контроль. А руководство предприятия пытается скрыть следы нарушений.

"Я родом из Кривого Рога и хорошо знаю какая ситуация с воздухом в нашем городе. Семьи не обходит вопрос онкологии. Эта проблема не обошла и мою семью, поэтому, когда кто-то говорит, что он много делает для улучшения экологической ситуации - просто мурашки бегут по спине", - сказал на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Как сообщала «Правда.Ру» энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в 2015 году был экстренно отключен автоматической системой электрической защиты.