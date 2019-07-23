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Источник Правда.Ру

Замеры на заводе в Кривом Роге показали высокий радиационный фон

Мир » Бывший СССР » Украина print

На украинском металлургическом предприятии ArcelorMittal в городе Кривой Рог допущены грубые нарушения по соблюдению норм радиационной безопасности, из-за чего существует угроза жизни и здоровью сотрудникам комбината.

Об этом сообщает «Лига.Бизнес». Замеры возле машины для бесперебойного литья якобы показали радиационный фон в виде 4,4 мкЗв, что является значительным превышением допустимых норм (0,27-0,34 мкЗв). 

Данные СБУ показывают, что оборудование было запущено без надлежащих разрешений госорганов уполномоченных осуществлять радиационный контроль. А руководство предприятия пытается скрыть следы нарушений.

"Я родом из Кривого Рога и хорошо знаю какая ситуация с воздухом в нашем городе. Семьи не обходит вопрос онкологии. Эта проблема не обошла и мою семью, поэтому, когда кто-то говорит, что он много делает для улучшения экологической ситуации - просто мурашки бегут по спине", - сказал на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Как сообщала «Правда.Ру» энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в 2015 году  был экстренно отключен автоматической системой  электрической защиты.

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Темы украина радиация
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