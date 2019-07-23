Девушка сбежала из семьи, прочитав переписку родителей

22-летняя студентка вернулась на летние каникулы к своей семье и обнаружила, что все члены семьи относятся к ней очень негативно. Примечательно, что открытых конфликтов между родственниками не было.

Девушка решила докопаться до истины и открыла переписку отца с матерью, когда отец уехал за продуктами и забыл дома телефон. Оказалось, что ее родители, братья и сестры обсуждали то, как проводить время вместе без нее. Причиной негатива в адрес девушки стало то, что ранее она рассказала своей сестре, что она лесбиянка и просила больше никому об этом не рассказывать.

Семья девушки очень религиозна, поэтому родители очень негативно восприняли нетрадиционную ориентацию дочери. Пользователи интернета поддержали девушку и рекомендовали ей уйти из семьи. Студентка послушалась единомышленников и покинула родительский дом.