Медведчук говорит на русском языке, чтобы поддержать жителей Донбасса

Глава партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что будет разговаривать на русском языке в знак поддержки жителей юго-востока Украины.

"Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том,как мы живем и что нас ожидает завтра", - написал политик на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" занимает второе место по количеству представителей в Верховной Раде после "Слуги Народа" Владимира Зеленского, набрав 13,03% голосов избирателей. Партия президента набрала более 40% голосов и может получить право самостоятельно сформировать состав правительства без привлечения других политических сил.