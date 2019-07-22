Итальянцу грозит три года тюрьмы за неоплату ужина в ресторане Испании

Туриста из Италии, который не оплатил роскошный ужин из морепродуктов в элитном испанском ресторане на Балеарских островах, могут приговорить к 3 годам тюрьмы. Официанты сразу обратили внимание на недобросовестного посетителя, который заказывал одно дорогое блюдо за другим.

Когда чек итальянца перевалил за 400 евро, он заявил, что не может оплатить счет, поскольку не имеет денег. После разбирательств администрация ресторана передала клиента полиции. При этом, посетитель несколько раз пытался покинуть заведение до приезда правоохранителей.

В новой редакции испанского законодательства, ущерб более 400 евро попадает под статью о мошенничестве и карается тюремным заключением от полугода до трех лет лишения свободы. По мнению сотрудников ресторана, нарушитель немного не рассчитал и заказал лишнюю порцию, поэтому попал под более жесткую статью.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что россиян предупредили о последствиях из-за неуплаты курортного сбора.

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