Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду

Действующий депутат Верховной Рады Надежда Савченко баллотировалась в парламентарии на досрочных выборах от одномандатного избирательного округа №51, который находится в Донецкой области.

После обработки 100% окружных протоколов стало известно, что за Савченко проголосовали лишь 1,20% избирателей или восемь человек. Лидером по избирательному округу №51 стал Александр Ковалев, который получил 64,31% голосов. За него проголосовали 220 человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на внеочередных парламентских выборах. По результатам обработки 43,36% протоколов, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду с результатом 42,31% голосов. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.

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