ВМС Великобритании сочли неспособными защитить интересы страны

Военно-морские силы Великобритании не способны защитить интересы свой страны. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Тобиас Элвуд на фоне задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

"Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру", - сказал он в интервью газете The Times.

Представитель Минобороны Великобритании призвал правительство увеличить финансирование вооруженных сил и королевского флота. Сейчас "сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени", что под угрозой стоит национальная безопасность страны, подчеркнул Элвуд.

Напомним, нефтяной танкер Stena Impero задержали 19 июля в Oрмузском проливе. В настоящее время судно находится в порту Бендер-Аббас. Как пояснили в Иране, танкер игнорировал предупреждения и уведомления со стороны иранских военных.