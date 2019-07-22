Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал неожиданным гостем на свадьбе обычной пары. Церемония проходила в гольф-клубе в Нью-Джерси, который принадлежит американскому лидеру.

Как уточняет издание The Sun, президент приобнял новобрачных, поцеловал невесту, а также сфотографировался с гостями, которых появление главы государства очень обрадовало. Позднее невеста призналась, что перед церемонией отправила Трампу несколько приглашений на торжество, однако не надеялась, что он появится на празднике.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен оказать содействие в освобождении американского рэпера A$AP Rocky, задержанного в Швеции за драку. Президент США обсудил этот вопрос по телефону с главой шведского правительства Стефаном Левеном.

В минувшем году в Санкт-Петербурге казаки общества "Ирбис" лишили Дональда Трампа присвоенного ему звания почетного казака. Это произошло из-за обострения отношений между Россией и США.