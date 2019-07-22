Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал неожиданным гостем на свадьбе обычной пары. Церемония проходила в гольф-клубе в Нью-Джерси, который принадлежит американскому лидеру.
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Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен оказать содействие в освобождении американского рэпера A$AP Rocky, задержанного в Швеции за драку. Президент США обсудил этот вопрос по телефону с главой шведского правительства Стефаном Левеном.
В минувшем году в Санкт-Петербурге казаки общества "Ирбис" лишили Дональда Трампа присвоенного ему звания почетного казака. Это произошло из-за обострения отношений между Россией и США.
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