Генеральный директор МАГАТЭ скончался в возрасте 72 лет

В возрасте 72 лет скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Накануне Амано обратился к Совету управляющих с просьбой об отставке. Он поблагодарил за поддержку сотрудников агентства, которые добились значительных результатов по программе "Атом для мира и развития".

"Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам агентства", - подчеркнул Амано.

Ранее появилась информация о том, что решение об отставке было принято из-за серьезного заболевания. Предполагалось, что Амано оставит свой пост в марте 2020 года.

Должность генерального директора организации он получил в 2009 году, но затем трижды был переизбран на четырехлетний срок. До этого Амано работал в структурах ООН.