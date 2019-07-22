В возрасте 72 лет скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Накануне Амано обратился к Совету управляющих с просьбой об отставке. Он поблагодарил за поддержку сотрудников агентства, которые добились значительных результатов по программе "Атом для мира и развития".
"Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам агентства", - подчеркнул Амано.
Ранее появилась информация о том, что решение об отставке было принято из-за серьезного заболевания. Предполагалось, что Амано оставит свой пост в марте 2020 года.
Должность генерального директора организации он получил в 2009 году, но затем трижды был переизбран на четырехлетний срок. До этого Амано работал в структурах ООН.
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