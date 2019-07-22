На Украине посчитали, что Зеленского погубит сотрудничество с МВФ

Курс на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) станет "могилой" для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший дипломат Олег Волошин.

"Эти три буквы [МВФ] станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

По мнению дипломата, украинский лидер должен не допустить того, чтобы премьер-министром страны стал политик, который будет нацелен на сотрудничество с МВФ. Если это произойдет, то Зеленский станет уникальным примером, "когда на волне тотального популизма к власти приводят представителей финансового интернационала, которых избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", подчеркнул Волошин.

Напомним, в ходе переговоров с миссией МВФ в Киеве президент Украины анонсировал открытие рынка земли на Украине, что фактически означает распродажу украинских земель западным компаниям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) обернулось для Украины долговой ямой, а в дальнейшем грозит катастрофой для экономики страны. Так считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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