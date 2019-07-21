Власти Ирана заявили, что не могут отпустить россиян, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе, поскольку продолжаются следственные процедуры.
Дипломаты сообщают, что здоровье экипажа находится в нормальном состоянии, а их здоровью ничего не угрожает. Пресс-секретарь российском дипмиссии в Иране Андрей Ганенко сообщил, что Россия продолжает добиваться связи с задержанными российскими гражданами.
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Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.