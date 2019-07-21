Власти Ирана не отпустят россиян с британского танкера

Власти Ирана заявили, что не могут отпустить россиян, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе, поскольку продолжаются следственные процедуры.

Дипломаты сообщают, что здоровье экипажа находится в нормальном состоянии, а их здоровью ничего не угрожает. Пресс-секретарь российском дипмиссии в Иране Андрей Ганенко сообщил, что Россия продолжает добиваться связи с задержанными российскими гражданами.