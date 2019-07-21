Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в РФ заявили, что сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова ложные.

"Это абсолютная неправда. Мы опровергаем эту информацию", - пояснили в дипломатическом представительстве.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в правительстве Туркменистана сообщил о смерти президента страны.

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