Жительница Британии хочет выйти замуж за канделябр

35-летняя Аманда Либерти из города Лидс штата Йоркшир собирается неофициально выйти замуж за канделябр, который она заказала из Европы. Женщина утверждает, что заплатила за его доставку более 400 фунтов, поскольку это была "любовь с первого взгляда".

Британка полирует купленный канделябр ежедневно и даже дала ему имя - Люмьер. Для церемонии бракосочетания она уже приобрела обручальные кольца. Помимо Люмьера, у Аманды Либерти есть и другие канделябры, которых она считает своими близкими партнерами. Более того, фамилию Либерти, Аманда унаследовала от статуи Свободы, которая находится в США. Ранее британка состояла с ней в "отношениях", однако их пришлось прекратить из-за расстояния.