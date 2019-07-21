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Глава Siemens обвинил администрацию Трампа в расизме

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Президент и по совместительству генеральный директор Siemens Джо Кэзер выразил сожаление в связи с тем, что администрация Трампа стала "лицом расизма". По словам Кэзера, правительство США - это одна из самых важных политических сил, которая влияет на ситуацию в мире. Поэтому его огорчает тот факт, что эта сила прибегает к такой низости как расизм.

Так глава Siemens прокомментировал новость о том, что сторонники Дональда Трампа рекомендовали отправить домой конгрессвуман-мусульманку из штата Миннесота Ильхан Омар, которая иммигрировала в Соединенные Штаты в детские годы из Сомали. Сам Дональд Трамп призывал Омар вернуться домой, если ей не нравится находится в США.

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Темы сша siemens трамп расизм
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