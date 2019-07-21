Консалтинговая компания Dryad Global опубликовала запись переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранскими военными. На подмогу танкеру шел британский фрегат HMS Montrose, который убеждал членов экипажа не менять курс.
Аудиозапись говорит о том, что иранские военные напротив рекомендовали судну изменить курс на 360 градусов. Корпус стражей исламской революции гарантировал танкеру безопасность, если он подчиниться и изменит курс. Однако военные на фрегате HMS Montrose заявили, что иранские военные не вправе препятствовать международному судоходству.
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