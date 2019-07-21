Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья. Вместо этого, она решила предостеречь Россию и президента Владимира Путина от попыток вмешательства в европейскую политику.

"Я сама заинтересована в своем здоровье, поэтому надеюсь, что после ухода с поста канцлера смогу пожить другой жизнью. И эту жизнь я бы хотела прожить в добром здравии", - пояснила Меркель.

"Все страны, которые хотят наладить хорошие отношения с Россией, должны понимать, что реальность часто расходится с ожиданиями", - заявила Меркель комментируя ситуацию вокруг итальянской партии "Лига", которую, предположительно, спонсирует Россия на выборах в Европарламент.