Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья. Вместо этого, она решила предостеречь Россию и президента Владимира Путина от попыток вмешательства в европейскую политику.
"Я сама заинтересована в своем здоровье, поэтому надеюсь, что после ухода с поста канцлера смогу пожить другой жизнью. И эту жизнь я бы хотела прожить в добром здравии", - пояснила Меркель.
"Все страны, которые хотят наладить хорошие отношения с Россией, должны понимать, что реальность часто расходится с ожиданиями", - заявила Меркель комментируя ситуацию вокруг итальянской партии "Лига", которую, предположительно, спонсирует Россия на выборах в Европарламент.
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