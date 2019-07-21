В США обнаружили "кладбище" самолетов Boeing 737 MAX

Более 35 запрещенных в США самолетов Boeing 737 MAX обнаружили в аэропорту Южной Калифорнии. Воздушные судна принадлежат авиакомпании Southwest Airline, и будут находится на "кладбище" до снятия запрета на полеты.

Запрет на полеты Boeing 737 MAX в США был введен после того, как компания-производитель самолетов признала наличие дефекта, который послужил причиной двух авиакатастроф. Последняя произошла в марте в Эфиопии.