Глава британского МИД Джереми Хант может объявить о введении ограничительных мер против Ирана из-за задержания британского танкера Stena Impero. Об этом сообщили СМИ Великобритании со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
Также Хант может призвать ООН и ЕС возобновить санкции против исламской республики, которые были отменены в 2016 году после заключения ядерной сделки.
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Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
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