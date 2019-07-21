The Telegraph: Лондон может ввести санкции против Ирана

Глава британского МИД Джереми Хант может объявить о введении ограничительных мер против Ирана из-за задержания британского танкера Stena Impero. Об этом сообщили СМИ Великобритании со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

Также Хант может призвать ООН и ЕС возобновить санкции против исламской республики, которые были отменены в 2016 году после заключения ядерной сделки.