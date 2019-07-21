На Украине в 8:00 по киевскому времени (совпадает с Московским) открылись избирательные участки для выборов в Верховную Раду.
По информации украинского ЦИК, 21 июля открылось более 30 тысяч участков. Окончание процесса голосования запланировано на 20:00. Досрочные выборы в парламент были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после его вступления в должность.
В выборах принимают участие 65 партий, общее количество кандидатов в депутаты - 424. Примечательно, что кандидаты избираются по смешанной системе: 199 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.