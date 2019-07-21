На Украине стартовали парламентские выборы

На Украине в 8:00 по киевскому времени (совпадает с Московским) открылись избирательные участки для выборов в Верховную Раду.

По информации украинского ЦИК, 21 июля открылось более 30 тысяч участков. Окончание процесса голосования запланировано на 20:00. Досрочные выборы в парламент были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после его вступления в должность.

В выборах принимают участие 65 партий, общее количество кандидатов в депутаты - 424. Примечательно, что кандидаты избираются по смешанной системе: 199 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам.