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На Украине стартовали парламентские выборы

Мир » Бывший СССР » Украина print

На Украине в 8:00 по киевскому времени (совпадает с Московским) открылись избирательные участки для выборов в Верховную Раду.

По информации украинского ЦИК, 21 июля открылось более 30 тысяч участков. Окончание процесса голосования запланировано на 20:00. Досрочные выборы в парламент были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским сразу после его вступления в должность.

В выборах принимают участие 65 партий, общее количество кандидатов в депутаты - 424. Примечательно, что кандидаты избираются по смешанной системе: 199 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам.

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Темы выборы украина зеленский парламент верховная рада
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