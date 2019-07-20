Экс-премьер Украины сравнил страну с банановой республикой

Экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил действующую власть страны в создании информационного "аквариума" и сравнил украинцев с аквариумными рыбками.

"Киевский режим в своем намерении оградить население от любой правдивой информации убивает, сажает в тюрьмы всех, кто не согласен с его генеральной линией на создание в Украине атмосферы ненависти и страха", - сказал политик.

Он добавил, что украинские власти превратили страну в банановую республику, запрещая иностранные каналы, книги и газеты. Неонацисты и националисты запугивают граждан, пользуясь поддержкой МВД и Службы безопасности Украины, подчеркнул Азаров.

Ранее бывший премьер-министр заявил, что Россия была и остается основным торговым партнером Украины. По его словам, Киев не сможет существовать без российских энергоресурсов, поскольку поставки из других стран слишком дороги.