Глава МИД Ирана гарантировал безопасность судов в Персидском заливе

Иран гарантирует безопасность судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он подчеркнул, что все действия Ирана в регионе соответствуют международному морскому праву. "В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международного морского права", - написал он на своей странице в Twitter.

Министр также посоветовал Великобритании прекратить быть "пособником экономического терроризма США".

Накануне британский нефтяной танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Причиной стало то, что экипаж танкера выключил приемник автоматической системы распознавания и не отреагировал на сигнал бедствия, который подало иранское рыболовецкое судно. Танкер сопроводили в порт Ирана для расследования в связи с нарушением международных правил.