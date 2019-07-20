Новый гендиректор "Рустави 2" допустил возвращение Габунии к работе

Оскорбивший президента России грузинский журналист Георгий Габуния вернется к работе по истечении двухмесячного срока своего служебного взыскания. Об этом заявил новый генеральный директор телеканала "Рустави 2" Паата Салия.

По его словам, владелец канала пообещал не вмешиваться во внутреннюю редакционную политику, поэтому решение по Габунии остается в силе. Ранее акционеры телеканала предложили генеральному директору создать специальный общественный совет для контроля за кадровым вопросом в компании.

Напомним, канал "Рустави 2" оказался в центре скандала из-за нецензурных высказываний журналиста Габунии, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина и его покойных родителей. Комиссия телеканала по этике отстранила ведущего от работы на два месяца.

В ответ депутаты Государственной думы России предложили ввести против Грузии экономические санкции, однако Путин не поддержал эту инициативу.