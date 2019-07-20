Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Центральное командование вооруженных сил США анонсировало международную военную программу под названием "Страж". Ее задача будет заключаться в обеспечении безопасности свободного судоходства на Ближнем Востоке.

В ведомстве подчеркивают, что будущая операция "вернет в регион стабильность на море", а также снизит напряженность в международных водах Аравийского залива, Ормузского пролива, пролива Баб-эль-Мандеб и Оманского залива.

Разработка этой операции началась на фоне задержания Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero. Танкер задержали в связи с "инцидентом" с иранским рыболовецким судном. Иранское судно подало сигнал бедствия, но экипаж танкера его проигнорировал.

В настоящее время британское судно находится в иранском порту Бендер-Аббас, все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования, подчеркнул глава местного портового ведомства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф опроверг заявления СМИ о попытке иранских кораблей осуществить захват британского танкера. Ранее мировые издания распространили информацию о том, что корабли Исламской республики пытались перехватить в Ормузском проливе судно British Heritage.

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