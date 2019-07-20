Саакашвили решил поддержать Зеленского на выборах в Раду

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил снять свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную Раду, а также призвал избирателей голосовать за политическую силу президента Украины Владимира Зеленского.

По словам политика, партии "Слуга народа" необходимо сформировать парламентское большинство без каких-либо уступок другим политикам. Саакашвили не хочет, чтобы из-за нескольких процентов голосов, партия главы государства потеряла возможность формировать правительство страны.

"Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию, - отдать голоса за "Слугу народа", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, досрочные выборы в Раду пройдут в воскресенье. Депутаты будут избираться по партийным спискам, половина из них - в мажоритарных округах. Проходной барьер установлен в 5%.